Житель Татарстана жестоко избил гостя, помочившегося на новый диван его матери

Житель Татарстана расправился с мужчиной, который испортил диван в доме его матери. О решении Лениногорского горсуда сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в одном из сел района. В день трагедии местный житель навещал мать. В комнате он почувствовал резкий запах и увидел следы мочи новом диване. Выяснилось, что во всем виноват пьяный односельчанин, который помогал женщине по хозяйству. Ее сын вышел во двор, где увидел соседа спящим на матрасе с мокрыми штанами.

Татарстанец несколько раз ударил пьяного кулаком по голове и начал его пинать, пытаясь выгнать с двора. Мужчина несколько раз пытался вернуться, а затем упал и больше не поднимался. Сын хозяйки решил, что пострадавший уснул, и уехал, но на следующий день выяснилось, что он не выжил. Экспертиза установила, что нападавший нанес жертве внутричерепную травму, от чего у него развился отек мозга.

На суде фигурант частично признал вину и получил девять лет колонии строгого режима.

Ранее липчанин избил фармацевта из-за отказа продавать лекарство без рецепта.