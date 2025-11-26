На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Татарстана жестоко избил гостя, помочившегося на новый диван его матери

В Татарстане осудили мужчину, который расправился с гостем матери
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Татарстана расправился с мужчиной, который испортил диван в доме его матери. О решении Лениногорского горсуда сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в одном из сел района. В день трагедии местный житель навещал мать. В комнате он почувствовал резкий запах и увидел следы мочи новом диване. Выяснилось, что во всем виноват пьяный односельчанин, который помогал женщине по хозяйству. Ее сын вышел во двор, где увидел соседа спящим на матрасе с мокрыми штанами.

Татарстанец несколько раз ударил пьяного кулаком по голове и начал его пинать, пытаясь выгнать с двора. Мужчина несколько раз пытался вернуться, а затем упал и больше не поднимался. Сын хозяйки решил, что пострадавший уснул, и уехал, но на следующий день выяснилось, что он не выжил. Экспертиза установила, что нападавший нанес жертве внутричерепную травму, от чего у него развился отек мозга.

На суде фигурант частично признал вину и получил девять лет колонии строгого режима.

Ранее липчанин избил фармацевта из-за отказа продавать лекарство без рецепта.

