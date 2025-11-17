На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Липчанин избил фармацевта из-за отказа продавать лекарство без рецепта

В Липецке будут судить мужчину, избившего фармацевта за отказ продать лекарство
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Липецке перед судом предстанет 40-летний мужчина, избивший фармацевта за отказ продавать лекарство без рецепта. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 июля в круглосуточной аптеке — после отказа в продаже препарата без рецепта покупатель стал вести себя агрессивно. Мужчина, повредив дверь у кассовой зоны, пытался украсть деньги и набросился на фармацевта с кулаками. Позже нападавшего поймали в баре неподалеку от места происшествия — выяснилось, что агрессор причастен еще к двум фактам краж из сетевых продуктовых магазинов. Добычей злоумышленника становились сыр, сливочное масло и кофе. Причиненный им материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Липчанину предъявили обвинение по ч.1 ст.158 УК РФ — кража, и ч.3 ст.30, п.п. «в», «г» ч.2 ст.161 УК РФ — покушение на грабеж. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь горожанину грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее ставрополец избил мать из-за того, что она отказалась дать ему денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами