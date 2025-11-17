Липчанин избил фармацевта из-за отказа продавать лекарство без рецепта

В Липецке перед судом предстанет 40-летний мужчина, избивший фармацевта за отказ продавать лекарство без рецепта. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 июля в круглосуточной аптеке — после отказа в продаже препарата без рецепта покупатель стал вести себя агрессивно. Мужчина, повредив дверь у кассовой зоны, пытался украсть деньги и набросился на фармацевта с кулаками. Позже нападавшего поймали в баре неподалеку от места происшествия — выяснилось, что агрессор причастен еще к двум фактам краж из сетевых продуктовых магазинов. Добычей злоумышленника становились сыр, сливочное масло и кофе. Причиненный им материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Липчанину предъявили обвинение по ч.1 ст.158 УК РФ — кража, и ч.3 ст.30, п.п. «в», «г» ч.2 ст.161 УК РФ — покушение на грабеж. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь горожанину грозит лишение свободы на срок до семи лет.

