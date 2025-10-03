На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура потребовала новое уголовное дело против журналистки Лариной

Прокуратура потребовала возбудить в отношении Лариной дело о призывах к терактам
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Прокуратура Москвы требует возбудить против журналистки Ксении Лариной (признана в РФ иностранным агентом)* (она же Оксана Баршева) дело за призывы к терактам. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 62-летней Оксаны Баршевой по части 2 статьи 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Результаты рассмотрения материалов проверки на контроле в прокуратуре Москвы.

Следствием также рассматривается вопрос об объявлении Баршевой в международный розыск.

Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева) в марте 2014 года высказалась против вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Весной 2019 года она покинула Россию. В настоящее время журналистка проживает в Португалии. В сентябре 2023 года она была включена в реестр иностранных агентов Минюстом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Минюст признал иноагентом бизнесмена Демьяна Кудрявцева (признан в РФ иностранным агентом).

