Россиянам раскрыли причины выпадения волос осенью

Дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость осенью могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. Об этом «Известиям» рассказала трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина.

Специалист объяснила, что с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов. По ее словам, чем короче световой день, тем больше вырабатывается мелатонин, который становится для сигналом об отдыхе. На фоне этого все активные процессы в организме, включая рост волос, замедляются.

Аверкина напомнила, что витамин D, участвующий в циклах роста волосяных фолликулов, люди получают из пищи и под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако осенью период солнечного света значительно сокращается, как и выработка витамина. При таком дефиците корни волос ослабевают, а микроциркуляция кожи головы ухудшается. Эксперт также добавила, что витамин D участвует в активации клеток, регулирующих создание и восстановление кератина, поэтому со сменой светового дня многие сталкиваются с истончением и ломкостью волос.

«Чтобы поддержать уровень витамина следует включать в рацион такие продукты питания, как: лосось, скумбрия, сельдь, печень трески, яичный желток, сыры. Также важны длительные прогулки, лампы дневного света, добавки, витамины», — посоветовала специалист.

По ее словам, осенью также нередко снижается уровень железа и цинка, без которых волосы слабеют. Дефицит этих элементов негативно сказывается на их состоянии, поскольку на фоне него организм потребляет собственные ресурсы, то есть ферритин. Он хранит железо в организме и регулирует рост стержней волоса, поступая в луковицы, объяснила трихолог. При нехватке или избытке железа структура стержней разрушается. А если уровень оказывается совсем низким, все ткани, включая волосяные луковицы, окисляются, микроциркуляция нарушается, и ткани организма начинают испытывать гипоксию. Цинк же принимает участие в биосинтезе коллагена и кератина, сбой производства которого делает волосы тонкими и ломкими.

Причиной осенней апатии нередко становится изменение уровня гормонов, в числе которых кортизол. По словам эксперта, это влияет на общее состояние организма, а хронически высокий уровень кортизола делает волосы особенно ломкими и снижает скорость их роста.

Отсутствие физической на фоне погоды также влияет на общее состояние человека, предупредила специалист. На фоне этого появляется усталость, настроение ухудшается, а иммунитет слабеет. В итоге кровообращение и питание волосяных фолликулов становятся хуже. Справиться с этой проблемой помогут прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, полноценный сон, снижение потребления кофеина и сахара, отказ от вредных привычек и включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, заключила трихолог.

