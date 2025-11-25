Врач объяснила, как правильно мыть наращенные волосы

Наращенные волосы во время мытья нельзя скручивать в жгут и сильно тереть, все движения должны делаться по направлению роста. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Ильинична Лебедева.

По ее словам, шампунь лучше сначала вспенить в ладонях, а после — нанести по длине.

«Самая частая ошибка — мыть голову «как всегда», хотя на голове уже стоит конструкция, которая ведет себя иначе. Когда вы энергично массируете зону креплений, волосы в этих местах травмируются сильнее всего. Плюс туда забивается стайлинг и кожное сало, которое никто не вымывает до конца. Через пару недель клиентка уже жалуется на зуд и ощущение «грязной головы» даже после свежего мытья», — отметила Лебедева.

Излишки себума и стайлинга поможет снять мягкий пилинг кожи головы, добавила эксперт. Средство при этом важно наносить не на капсулы, а на кожу и прикорневую зону. После мытья волосы нужно промокнуть мягкой тканью и оставить подсыхать в распущенном виде или в свободной косе.

Трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина до этого говорила, что дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость осенью могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. Специалист объяснила, что с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов.

Ранее стало известно, вредит ли биозавивка волосам.