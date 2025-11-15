Россиянам рассказали, сколько можно хранить красную икру в холодильнике

Красная икра в холодильнике в закрытой банке в соответствии с ГОСТом может храниться год. Об этом РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Срок годности икры может незначительно варьироваться в зависимости от способа консервации, отметил эксперт.

«Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», — пояснил глава ведомства.

22 октября Шестаков заявил, что объемы добычи красной рыбы и икры в России в 2025 году позволят полностью обеспечить внутренний рынок и направить часть продукции на экспорт. По его словам, благодаря хорошей путине этого года красная рыба и икра могут подешеветь к новогоднему столу.

В Рыбном союзе подтвердили, что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол.