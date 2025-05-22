Арестованы еще два фигуранта дела о хищении 800 млн рублей из гособоронзаказа

Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о хищении 800 млн рублей

В Москве суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух обвиняемых по делу о хищении более 800 млн рублей, связанных с выполнением гособоронзаказа. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета.

Речь идет о генеральном директоре ООО «Десятый подшипниковый завод» Александре Дьяченко и гражданине Феликсе Захарцове. По информации следствия, они уже дают признательные показания и рассказывают о роли других участников.

По версии следствия, бывшие и действующие руководители ООО «Десятый подшипниковый завод», а также чиновник Минобороны и несколько гражданских лиц могли похитить более 800 млн рублей. Как выяснили следователи, в 2020–2021 годах завод заключил контракты на поставку подшипников на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. Однако, как предполагается, фигуранты дела искусственно завысили цены и подделали документы, присвоив значительную часть средств.

Среди подозреваемых в том числе бывший директор по экономике Николай Борисов, гендиректор предприятия Александр Дьяченко, начальник военного представительства Андрей Сухомлин и еще три человека. Оперативное сопровождение дела обеспечила ФСБ.

Суд уже заключил под стражу Алексея Кулешова и Романа Волкова. До этого арестовали Борисова и Сухомлина.

Ранее появились подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.