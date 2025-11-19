На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подшипниковый завод завысил цены на товары для Минобороны РФ в 8 раз

ФСБ: завышение цен на подшипники заводом ГПЗ-10 нанесло бюджету ₽2,2 млрд ущерба
Липунов Г.А./commmons.wikiedia.org

Завышение цен на производимую по государственному оборонному заказу продукцию заводом ГПЗ-10 нанесло бюджету ₽2,2 млрд ущерба. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) в Ростовской области.

По данным ФСБ, руководство предприятия и его собственники организовали поставку продукции по гособоронзаказу по завышенным в 3-8 раз ценам. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге.

Завод «ГПЗ-10» находится в Ростове-на-Дону. В сентябре 2024 года сотрудники ФСБ задержали сотрудника безопасности одной энергетической компании при попытке передачи взятки в размере 20 млн за прекращение проверки по ООО «ГПЗ-10».

До этого в Крыму возбудили уголовное дело о хищении 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа по обслуживанию техники для СВО.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по декабрь 2024 года партнер крупной авторемонтной компании вносил ложные сведения в отчетную документацию. Таким образом искажались данные об объемах выполненных работ и о количестве использованных технических жидкостей.

Ранее гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении 650 млн рублей на гособоронзаказе.

