В столице Чувашии ввели ограничения на проезд транспорта после атаки БПЛА

Временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов заявил в своем Telegram-канале, что в городе введены ограничения на проезд транспорта после атаки БПЛА.

«В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения всех транспортных средств по пр. И. Яковлева (от ж/д вокзала до пересечения с ул. Ленинского комсомола), пр. Мира (от пересечения с б-р Эгерский до пересечения с пр. И. Яковлева)», — говорится в сообщении.

Трофимов попросил жителей города с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои маршруты.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары пострадали два человека, повреждены два жилых дома.

По его словам, среди пострадавших один подросток. Обоим оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, заверил чиновник. В настоящее время ситуация находится полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте падения дронов, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность населения, добавил глава Чувашии.

Ранее в Чувашии провели эвакуацию после атаки украинских дронов.