В Чувашии проводят эвакуацию после атаки украинских дронов

Губернатор Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения после атаки БПЛА
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Власти Чувашии проводят эвакуацию населения после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По словам Николаева, благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Все необходимые силы задействованы для обеспечения безопасности граждан.

«Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — написал глава республики.

Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников.

Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что в небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов.

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации.

Ранее в России представили голубей-биодронов.

Атаки БПЛА на Россию
