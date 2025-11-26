В Чувашии проводят эвакуацию после атаки украинских дронов

Губернатор Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения после атаки БПЛА

Власти Чувашии проводят эвакуацию населения после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По словам Николаева, благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Все необходимые силы задействованы для обеспечения безопасности граждан.

«Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — написал глава республики.

Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников.

Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что в небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов.

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации.

