В Чувашии проводят эвакуацию после атаки украинских дронов

Власти Чувашии проводят эвакуацию населения после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По словам Николаева, благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Все необходимые силы задействованы для обеспечения безопасности граждан.
«Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — написал глава республики.
Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников.
Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что в небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов.
В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации.
Ранее в России представили голубей-биодронов.