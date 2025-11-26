Люди пострадали при атаке беспилотников в Чувашии

В результате атаки украинских беспилотников на город Чебоксары пострадали два человека, повреждены два жилых дома. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, среди пострадавших один подросток. Обоим оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, заверил чиновник.
В настоящее время ситуация находится полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте падения дронов, оперативно устраняя последствия и обеспечивая безопасность населения, добавил глава Чувашии.
Также Николаев сообщил, что власти Чувашии проводят эвакуацию населения после атаки. Чиновник призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников.
Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Черным морем.
