Россиянам объяснили, как правильно составить план на следующий год

Психолог Полтавская: письмо в будущее поможет составить план на следующий год
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Составлять план на будущий год лучше заранее, главное правило — ставить перед собой достижимые цели. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, травматерапевт и коуч Юлия Полтавская.

«Кому-то планировать сразу на год трудно, так тоже бывает. Тогда можно ставить себе краткосрочные цели, то есть разбить год на трехмесячные секторы, которые помогут в итоге приблизиться или добиться глобальной цели», — уточнила эксперт.

По ее словам, недостигнутые цели можно будет перенести на будущий год. Психолог посоветовала записывать в план ограниченное количество задач, чтобы успеть их выполнить.

Полтавская добавила, что для составления планов есть специальные техники. Например, можно написать себе письмо в будущее и описать, каким человек видит себя через год, чего уже достиг, кто его окружает. Еще один способ — выписать все цели на лист бумаги, представить, что все они осуществились, и к каждому пункту задать вопрос: «Что дальше?».

Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина до этого говорила, что для превращения мечты в цель важно проверить мечту на истинность. Порой «желаемое» — это всего лишь следование новым трендам, стремление доказать что-то другим или вовсе исполнение чужих устремлений. Мечта должна быть истинной, подчеркнула специалист.

Ранее психолог назвала причины, из-за которых людям тяжело найти себе пару.

