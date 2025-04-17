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Психолог назвала три шага для осуществления любой мечты

Психолог Игонина: чтобы осуществить мечту, важно превратить ее в цель
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Shutterstock

Чтобы мечту превратить в цель, важно следовать алгоритму, включающему в себя три основных шага. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина.

В первую очередь, по ее словам, важно проверить мечту на истинность. Порой «желаемое» — это всего лишь следование новым трендам, стремление доказать что-то другим или вовсе исполнение чужих устремлений. Мечта должна быть истинной, подчеркнула специалист.

Во-вторых, важно перестать бояться не справиться или сделать только хуже. Следует проанализировать природу страха, разобраться, что именно пугает и почему. После выяснения причин сомнений, человек становится увереннее в себе, продолжила психолог.

Третий шаг — преобразовать мечту в конкретную цель и составить план ее достижения. К примеру, съездить в отпуск на море.

«Примерный план будет выглядеть так: определить, когда и куда конкретно вы хотите ехать, в одиночестве или с компанией, рассчитать стоимость поездки и, если нужной суммы у вас нет, нужно подумать, каким образом ее обрести. Действия, которые помогут превращать мечту в реальность, и будут вашими задачами», — пояснила Игонина.

Также она посоветовала регулярно оценивать выполнение поставленных задач. К примеру, во фразе «Я коплю на отдых» — мало конкретики, а констатация того, что половина суммы уже накоплена, показывает, что уже сделано и дает понимание, что еще необходимо для получения желаемого.

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