Психолог назвала причины, из-за которых людям тяжело найти себе пару

Психолог Лысакова: люди часто не могут найти себе пару из-за несовпадения целей

В современном мире тяжело найти себе пару из-за несовпадения целей и ценностей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. По ее словам, за последние десятилетия нарушились прежние традиции, связанные с построением семьи.

«Раньше в 20–25 лет считалось абсолютно нормой, если ты уже женат/замужем, если у тебя есть дети. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — объяснила специалист.

Она добавила, что сложности в поиске партнера связаны зачастую и с горьким опытом и страхом в очередной раз испытать боль. После неудачных отношений, по ее словам, у многих складывается стереотип, что никому верить нельзя. Причем это касается как женщин, так и мужчин.

В феврале вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания в структуре министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося проблемой одиночества. Соответствующее обращение было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Парламентарий подчеркнул, что проблема одиночества — не просто социальное явление, а фактор, который оказывает влияние на жизнь и здоровье населения.

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