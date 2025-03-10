Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала причины, из-за которых людям тяжело найти себе пару

Психолог Лысакова: люди часто не могут найти себе пару из-за несовпадения целей
close
Depositphotos

В современном мире тяжело найти себе пару из-за несовпадения целей и ценностей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. По ее словам, за последние десятилетия нарушились прежние традиции, связанные с построением семьи.

«Раньше в 20–25 лет считалось абсолютно нормой, если ты уже женат/замужем, если у тебя есть дети. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — объяснила специалист.

Она добавила, что сложности в поиске партнера связаны зачастую и с горьким опытом и страхом в очередной раз испытать боль. После неудачных отношений, по ее словам, у многих складывается стереотип, что никому верить нельзя. Причем это касается как женщин, так и мужчин.

В феврале вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания в структуре министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося проблемой одиночества. Соответствующее обращение было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Парламентарий подчеркнул, что проблема одиночества — не просто социальное явление, а фактор, который оказывает влияние на жизнь и здоровье населения.

Ранее психолог рассказал, как сохранить брак на долгие годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами