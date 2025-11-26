На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянкам рассказали, почему важно следить за уровнем магния

Нутрициолог Гордеева: женщинам важно следить за уровнем магния
Sergey Neanderthalec/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам важно следить за уровнем магния в организме, поскольку он влияет на сон, настроение, работу мышц, гормональный фон и нервную систему. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

При этом она предупредила, что дефицит этого элемента может развиваться незаметно. Так, например, пациенты могут сталкиваться с легкой тревожностью, нарушением сна и чувством внутреннего напряжения.

«Большая часть моих клиенток приходит с жалобами на тревожность и упадок сил, и в половине случаев мы видим магниевый дефицит. Люди обычно не связывают эмоциональные срывы с питанием, но именно магний помогает нервной системе не «ломаться» под нагрузкой», — предупредила Гордеева.

Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш до этого говорил, что ночные судороги в ногах могут появляться не только из-за перегрузки, но и на фоне дефицита важных минералов в организме. Он отметил, что в целом это достаточно распространенное и зачастую естественное явление, например, если в распорядке дня присутствуют серьезные нагрузки. Однако если судороги возникают многократно и являются болезненными, это может указывать на недостаток магния и кальция, иногда — на гормональные нарушения или проблемы с поясничным отделом позвоночника.

Ранее врачи назвали продукты, которые помогут женщинам снизить стресс.

