Врач объяснил, когда ночные судороги ног должны насторожить

Ночные судороги в ногах могут появляться не только из-за перегрузки, но и на фоне дефицита важных минералов в организме. Об этом RT заявил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Он отметил, что в целом это достаточно распространенное и зачастую естественное явление, например, если в распорядке дня присутствуют серьезные нагрузки. Однако если судороги возникают многократно и являются болезненными, это может указывать на недостаток магния и кальция, иногда — на гормональные нарушения или проблемы с поясничным отделом позвоночника.

«Если это встречается часто и сопровождается сильными болевыми ощущениями, то тогда самолечением заниматься не нужно, обратитесь к специалисту», — отметил Белаш.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова до этого в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что под судорогами понимаются непроизвольные и зачастую весьма болезненные сокращения мышц. Чаще всего они локализуются в области икр, реже — в бедрах или стопах. Если говорить об относительно безобидных причинах ночных судорогах, то могут быть: недостаток жидкости в организме, слишком сильные физические нагрузки, резкие перепады температуры, избыточное употребление соли и нарушение электролитного баланса.

