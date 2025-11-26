На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи назвали продукты, которые помогут женщинам снизить стресс

Pravda.Ru: тыквенные семечки и миндаль помогут женщинам снизить стресс
Unsplash

Продукты с высоким содержанием магния помогут женщинам стабилизировать нервную систему и справиться со стрессом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Так, в рацион можно включить горсть тыквенных семечек, которые повышают сытость, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают нервной системе оставаться устойчивой в периоды эмоционального давления. Миндаль стабилизирует энергию и помогает избежать перепадов настроения, шпинат — снижает воспалительные процессы и помогает восстановиться после эмоциональных скачков.

Женщинам, склонным к тревоге, эксперты советуют присмотреться к авокадо. Жирные кислоты в нем поддерживают работу мозга, магний — эмоциональное равновесие.

«Бобовые богаты не только магнием, но и белком, который поддерживает чувство стабильности и снижает тягу к сладкому. Они помогают сохранить уровень энергии равномерным — что особенно важно в период высокой нагрузки. <...> Орехи — удобный источник полезных минералов, а кешью дополнительно поддерживает когнитивные функции и работу нервной системы», — добавили в сообщении.

Кроме того, магний присутствует и в бананах, они могут поддерживать настроение и улучшать способность справляться со стрессом.

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова до этого говорила, что жизнь в больших городах сопровождается постоянным шумом, стрессом и другой нагрузкой на организм. Минимизировать влияние мегаполиса помогут поддержание правильного микроклимата в доме, корректировка питания и тишина на маршруте.

Ранее врач предупредил, что стресс грозит мужчинам ухудшением потенции.

