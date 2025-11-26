Россиянам назвали способы распознать дипфейк

Россиянам нужно проявлять бдительность, особенно при получении сообщений с незнакомых аккаунтов. Важно отличать дипфейки от реального контента или настоящего собеседника, сделать это можно по косвенным признакам и проверке метаданных, рассказал RT специалист по кибербезопасности, президент «Консорциума Инфорус» Андрей Масалович.

Специалист призвал россиян всегда при получении сообщения от незнакомцев обращать внимание на данные аккаунта, в частности – когда, где он был создан.

«Некоторые платформы отмечают, что пользователь недавно сменил имя или фотографию. Если аккаунт «вещает» не из России, но представляется, например, московским — это тоже повод задуматься», — отметил эксперт.

Важно отследить метаданные – например, проверить время и место создания того или иного видеоролика. Дипфейк можно отличить от настоящего контента по долгому времени редактирования, то есть при проверке данных будет видно, что создан исходный материал был в одно время, а его конечная версия появилась совсем в другое, причём это длительный период, объяснил Масалович.

Можно также использовать различные приложения, которые помогают пользователям выявлять характерные признаки дипфейков – например, удалённые или нереалистичные метаданные. Различные инструменты позволяют также находить в видео или фото отредактированные части изображения, напомнил эксперт. Он призвал россиян всегда быть осторожными и бдительными при общении в мессенджерах, соцсетях или по электронной почте.

До этого сообщалось, что аналитики фиксируют увеличение числа поддельных видеороликов, в том числе созданных с использованием технологий дипфейков и изображающих медийных персон. Как отмечал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов, распространение таких роликов носит политически мотивированный характер. Он призвал активнее внедрять технологии автоматического распознавания дипфейков на платформах, где они могут распространяться: в мессенджерах, СМИ и видеосервисаx.

Ранее в Центробанке назвали признаки дипфейков для защиты от мошенников.