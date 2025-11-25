Сбер сообщил о резком росте числа дипфейков в соцсетях

Сбер фиксирует увеличение числа поддельных видеороликов, в том числе созданных с использованием технологий дипфейков и изображающих медийных персон. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, распространение таких роликов носит политически мотивированный характер.

«Подобные вбросы проводятся по политическим мотивам: для дезинформации россиян, а также с целью дискредитации представителей власти. Для таких фейковых новостей злоумышленники используют различные темы, которые потенциально могут вызвать резонанс и панику», — отметил Кузнецов.

Топ-менеджер Сбера пояснил, что фейковые видео изначально размещаются в анонимных каналах, что затрудняет поиск их источника. После они распространяются в социальных сетях.

«К сожалению, граждане воспринимают такие подделки как правду и пересылают друг другу в мессенджерах. Качество и реалистичность дипфейков уже достигло такого уровня, что лишь один из четырех человек способен распознать подделку без помощи технологий», — сказал представитель Сбера.

Кузнецов добавил, что рынок осознает необходимость создания мер противодействия дипфейкам, в том числе путем введения маркировки такого контента и ответственности за его злонамеренное использование. Он также подчеркнул необходимость ускорения работы над соответствующими законодательными инициативами.

Кроме того, по словам Кузнецова, необходимо активно внедрять технологии автоматического распознавания дипфейков на платформах, где они могут распространяться: в мессенджерах, СМИ и видеосервисах.

Сбер, как сообщил Кузнецов, разработал собственный сервис выявления дипфейков под рабочим названием «Алетейя». Компания также готовит решения для физических лиц, чтобы пользователи могли самостоятельно проверять медиаконтент.

Кузнецов добавил, что выявленный тренд указывает на использование дипфейков против россиян, в том числе со стороны Украины. Он напомнил, что ранее был зафиксирован рост мошеннических схем в мессенджерах с использованием фейковых аккаунтов известных персон и реалистичных голосовых и визуальных подделок.

«Число попыток такого мошенничества за полтора месяца уже выросло в 15 раз», — сообщил он.

Кузнецов отметил, что андифрод-система Сбера уже защищает клиентов от подобных угроз, однако предупредил о возможном росте количества таких атак в отношении банков с недостаточным уровнем киберзащиты.