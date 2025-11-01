Банк России рассказал, как выявить дипфейк

Банк России назвал в своем Telegram-канале признаки, по которым можно определить дипфейк.

«Есть признаки, по которым можно определить дипфейк: неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ», – сообщили в ЦБ.

Также к признакам дипфейков в регуляторе отнесли редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, дефекты звука и видео, а также посторонние шумы.

В Центробанке уточнили, что мошенники часто используют дипфейки для кражи денег. В то же время качество дипфейков растет с развитием технологий, и россиянам все сложнее становится обнаружить подделку голосового или видеосообщения. Особенно, если человек сталкивается с подобным видом мошенничества впервые.

Регулятор отметил, что в случае, когда к вам приходит сообщение от знакомого человека с просьбой о переводе денег, необходимо насторожиться. В этом случае нужно связаться с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом, подчеркнули в ЦБ.

Ранее в Сбере призвали усилить борьбу с дипфейками.