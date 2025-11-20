На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие ежедневные привычки помогут снизить стресс в мегаполисе

Эксперт Орлова: снизить стресс помогут корректировка питания и борьба с шумом
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Жизнь в больших городах сопровождается постоянным шумом, стрессом и другой нагрузкой на организм. Минимизировать влияние мегаполиса помогут поддержание правильного микроклимата в доме, корректировка питания и тишина на маршруте. Об этом «Известиям» рассказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Специалист отметила, что правильный микроклимат в доме является одним из основных способов защиты дыхательных путей. По ее словам, влажность должна быть в пределах от 40 до 60%, при этом этом важно регулярно проветривать помещение, чтобы снизить концентрацию аллергенов.

«В дни смога выбирайте маршруты с деревьями, избегайте длительных пробежек рядом с магистралями. После пыльных локаций промойте нос изотоническим раствором, не применяйте сильнодействующие спреи без назначения врача. Медицинская маска уместна на короткое время при задымлении и работах с пылью. Откажитесь от курения в том числе электронных сигарет, больше проводите времени на воздухе и природе», — предупредила эксперт.

Орлова также порекомендовала бороться с шумом, являющимся причиной серьезного стресса. Снизить воздействие громкой среды на организм помогут выбор спокойных участок маршрута, короткие перерывы от использования гаджетов, дыхательные упражнения и использование берушей в общественном транспорте.

Улучшить качество жизни в большом городе также поможет качественное питание. По словам эксперта, нужно заранее готовить еду, баланс белков, круп и овощей, а при покупке обеда стоит ориентироваться на принцип тарелки, половину которой должны составлять овощи. Также важно брать с собой воду и небольшой перекус, добавила она.

«Использование дыхательной схемы 4:4:6 поможет избежать стресс. По ее правилам, нужно делать вдох на четыре счета, паузу на четыре, выдох на шесть, по две или три минуты. В ожидании лифта или общественного транспорта выбирайте активные паузы, например одна остановка пешком или подъем по лестнице на два или три этажа», — объяснила Орлова.

При этом эксперт предупредила, что в случае возникновения стойкого кашля, головных болей, шума в ушах или нарушения сна важно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач дала советы, которые помогут справиться с тягой к компульсивному шопингу.

