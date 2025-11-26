На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стресс грозит мужчинам ухудшением потенции, предупредил врач

Андролог Бицоев: хронический стресс приводит к ухудшению потенции у мужчин
true
true
true
close
Shutterstock/Prostock-studio

Длительное эмоциональное напряжение, связанное с нестабильностью в жизни и на работе, сложностями в семье или общей тревожностью, может привести к ухудшению потенции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.

«Конечно, при легком кратковременном стрессе половой акт может помочь расслабиться и стабилизировать эмоциональное состояние мужчины. Но в условиях постоянного напряжения начинает подавляться либидо, утрачивается интерес к интимной близости. Нередко это приводит к ухудшению эректильной функции, мужчина сталкивается с необходимостью прилагать больше усилий для достижения эрекции, она становится менее устойчивой и может ослабевать в процессе полового акта», — рассказал Бицоев.

При этом, по его словам, неудачи в интимной жизни у мужчин на фоне стресса дополнительно формируют психологический барьер, неуверенность в себе, страх перед очередной близостью, что повышает уровень стресса и усугубляет проблему. Возникает порочный круг, разорвать который самостоятельно зачастую становится невозможным.

«Кроме того, некоторые авторы считают, что длительный стресс влияет не только на психологическое состояние, но также на гормональный фон, в частности уровень тестостерона, главного полового гормона мужчины, и на состояние кровеносных сосудов. А эрекция, как известно, как раз возникает за счет усиленного притока крови, и ухудшение кровоснабжения полового члена напрямую сказывается на ее качестве», — добавил специалист.

Врач отметил, что коррекция образа жизни, соблюдение режима труда и отдыха, здоровый полноценный сон, регулярная умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими людьми могут стать решением данной проблемы. Однако, если картина не меняется и сексуальные нарушения продолжают сохраняться, в ситуации может помочь разобраться уролог-андролог.

«Временная медикаментозная поддержка по назначению врача может помочь преодолеть психологический барьер и вернуть уверенность, разорвав порочный круг. В сложных случаях может потребоваться совместная работа с психологом, направленная на проработку глубинных причин стресса. Главное помнить, что эта проблема решаема, и своевременное обращение к специалисту поможет быстро вернуть мужское здоровье», — резюмировал Бицоев.

Ранее россиян предупредили о симптомах, предшествующих импотенции.

