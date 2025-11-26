Психолог объяснила, как правильно подводить итоги года

В конце каждого года важно подводить итоги в профессиональной и личной сфере, чтобы структурировать собственную жизнь. Об этом «Москве 24» заявила психолог, травматерапевт и коуч Юлия Полтавская.

Она посоветовала выделить каждую сферу жизни в специальной таблице и расписать свои достижения.

«Нужно пройтись по всем областям своей жизни и дать себе взвешенную оценку со стороны. Но обязательно ко всему нужно отнестись только с благодарностью. Запрещено обесценивать себя и свои достижения», — уточнила Полтавская.

Эксперт подчеркнула, что достижение абсолютно всех целей иногда невозможно, поэтому не стоит разочаровываться и ругать себя за это. Даже в случае, если достижений к концу года не оказалось, это поможет оценить полученный опыт и сделать нужные выводы, которые помогут ставить реалистичные цели.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина до этого говорила, что каждая цель, которую человек ставит перед собой, должна быть конкретной и измеримой. Также она посоветовала регулярно оценивать выполнение поставленных задач.

