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Россиянам рассказали, как правильно ставить и реализовывать цели

Психолог Игонина: каждая цель должна быть конкретной и измеримой
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Shutterstock

Каждая цель, которую человек ставит перед собой, должна быть конкретной и измеримой. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина.

«У каждой цели должна быть конкретность, фраза «Я хочу» звучит весьма неопределенно. «Я сделаю вот так, и тогда получу вот это» — уже конкретика, обозначающая и цель, и способ ее достижения, и желаемый результат», — отметила специалист.

Также она посоветовала регулярно оценивать выполнение поставленных задач. К примеру, во фразе «Я коплю на отдых» — мало конкретики, а констатация того, что половина суммы уже накоплена, показывает, что уже сделано и дает понимание, что еще необходимо для получения желаемого.

Она добавила, что каждая задача должна иметь четкие сроки выполнения, чтобы избежать «вечного» приближения к мечте и создания иллюзии деятельности.

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром FEEDBACK, 50% молодых людей в России строят планы на 1-3 года, тогда как долгосрочные перспективы на 5 лет и более рассматривают лишь 23% респондентов.

Выяснилось, что в планировании 15% молодежи ограничиваются полугодовым горизонтом, 23% ставят цели на год, 27% — на 2-3 года. Долгосрочное планирование характерно для 13% (на 5 лет) и 10% (более 5 лет) участников исследования. При этом 12% опрошенных вообще не формулируют конкретных жизненных планов.

Ранее в России предложили разработать критерии для профессиональных коучей.

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