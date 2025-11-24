На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В декабре заработок Деда Мороза и Снегурочки может достичь зарплаты IT-специалиста

Shopper's: в декабре Дед Мороз и Снегурочка могут заработать 300 тысяч рублей
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В декабре аниматоры, работающие в образах Деда Мороза и Снегурочки, могут заработать 200–300 тыс. рублей, что сопоставимо с зарплатой квалифицированного специалиста IT-сферы. Об этом сообщает Shopper's со ссылкой на исследование аутсорсинговой компании Mega-personal.

Отмечается, что в декабре и в период новогодних каникул рост доходов наблюдается сразу у представителей нескольких профессий. Так, в этот период продавцы могут заработать до 95 тыс. рублей в месяц при средней зарплате 55 тыс. рублей в I–II кварталах 2025 года. Доход кассиров повысится на 10–15%.

В условиях резкого роста спроса населения на водителей такси и курьеров, обеспечивающих доставку предпраздничных заказов, в декабре их зарплаты могут вырасти примерно в 2,5 раза, сообщается в материале.

В прошлом году карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина сообщала, что с начала декабря по 8 января аниматоры в роли Деда Мороза могут заработать в среднем от 120 тыс. до 200 тыс. рублей. По ее словам, сумма заработка зависит от количества отработанных часов и количества заказов. Если речь идет о подработке Снегурочкой, ее доход значительно меньше, чем у Деда Мороза — от 70 тыс. до 90 тыс. рублей, отмечала эксперт.

Ранее ученые подтвердили пользу четырехдневной рабочей недели для сотрудников.

