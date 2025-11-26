Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой 10 км. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что выброс произошел в 15:35 часов по местному времени (06:35 часов мск).

«Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 10 километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Вулкан получил красный код авиационной опасности, его активность опасна для местных и международных авиаперевозок. При этом ученые прогнозируют взрывное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 км и пеплопадами в населенных пунктах.

19 ноября в индонезийской провинции Восточная Ява на высоте 5676 метров над уровнем моря произошло извержение вулкана Семеру.

В высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером вулкана. В связи с чем уровень активности вулкана Семеру был повышен с третьего до четвертого уровня, который характеризуется как «Осторожно».

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.