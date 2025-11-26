Россиян предупредили о штрафах за опасное крепление гирлянд

Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом ТАСС рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

По ее словам, размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности.

Дубинина отметила, что при нарушении правил граждан могут оштрафовать от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а юрлиц — до 400 тыс. рублей.

Нарушением будет считаться, если используются несертифицированные гирлянды, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.

