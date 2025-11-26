На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах за опасное крепление гирлянд

Юрист Дубинина: за небезопасное крепление гирлянд грозит штраф 400 тысяч рублей
true
true
true
close
Depositphotos

Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом ТАСС рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

По ее словам, размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности.

Дубинина отметила, что при нарушении правил граждан могут оштрафовать от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а юрлиц — до 400 тыс. рублей.

Нарушением будет считаться, если используются несертифицированные гирлянды, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.

Накануне эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за подсматривание за соседями и детализированные фотографии чужих окон может грозить штраф. Он пояснил, что за целенаправленную слежку может грозить уголовное дело. Эксперт также рекомендовал россиянам быть осторожнее с публикацией фото чужих окон в домовых чатах.

Ранее россиян предупредили о штрафах за входную дверь.

