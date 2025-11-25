Россиянам рассказали, чем грозит подглядывание за соседями

За подсматривание за соседями и детализированные фотографии чужих окон может грозить штраф, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он пояснил, что за целенаправленную слежку может грозить уголовное дело.

«Статья 137 УК отвечает за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни. Закон говорит не только о бумагах и файлах. Наблюдение за человеком, в том числе через окно, тоже рассматривается как способ собрать сведения, если оно целенаправленное и связано не с любопытным взглядом изредка, а с устойчивой линией поведения. В центре внимания суда оказывается не сам факт взгляда, а то, какие именно данные человек добывает и что потом с ними делает. В реальной практике по этой статье чаще всего фигурируют истории со скрытой съемкой. Камера в туалете офиса, телефон в раздевалке, съемка через окно спальни, когда на записи оказываются обнаженные люди или сцены интимного характера. Суд расценивает такое поведение как вмешательство в частную жизнь, поскольку человек в собственной квартире, душе или санузле вправе рассчитывать на уединение, а полученные снимки попадают в память телефона, мессенджер или облачное хранилище и превращаются в цифровой архив чужого быта», — пояснил Бондарь.

По его словам, если к наблюдению добавляются бинокль, камера с зумом или дрон, это усиливает аргумент, что сбор велся сознательно и целенаправленно. За такое любопытство может грозить не только штраф до 200 тыс. рублей, обязательные и исправительные работы, но даже арест и лишение свободы до двух лет.

«Реальные приговоры часто ограничиваются штрафом или условным сроком, но само наличие судимости за подобный эпизод превращает безобидное на первый взгляд подглядывание в событие, которое долго будет всплывать в анкетах и личных делах. Пяти лет лишения свободы бояться стоит тем, кто посягает на частную жизнь несовершеннолетних и доводит ситуацию до тяжелых последствий, — здесь санкции гораздо жестче», — отметил Бондарь.

Эксперт также рекомендовал россиянам быть осторожнее с публикацией фото чужих окон в домовых чатах.

«Снимок фасада дома или ряда окон, где ничего не видно, кроме архитектуры и огоньков, вряд ли станет основанием для уголовного дела. Другая ситуация возникает, когда через окно хорошо различимы люди, их действия, детали интерьера, а картинка уходит в общий чат с комментариями. В такой конфигурации правоохранительные органы способны увидеть и сбор сведений, и их распространение, а жильцы могут дополнительно заявить иск о защите частной жизни и потребовать компенсацию морального вреда», — констатировал Бондарь.

