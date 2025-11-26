По Европе начал распространяться опасный супергрибок

В странах Европы распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок Trichophyton indotineae, который уже называют «супергрибком». Об этом сообщает The Sun.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвида Деннинга, данный вид грибка вызывает красные зудящие высыпания. Они проявляются в основном в паху, на бедрах и ягодицах.

В публикации утверждается, что за последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Соединенном Королевстве увеличилось почти на 500%. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности или половым путем.

Деннинг выразил уверенность, что распространение грибка станет большой проблемой во всем мире.

В сентябре европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) представил четвертый по счету обзор, который подтверждает: гриб Candidozyma auris (ранее Candida auris) стремительно распространяется в больницах Европы, создавая серьезную угрозу пациентам и системам здравоохранения.

