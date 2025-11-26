На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

По Европе начал распространяться опасный супергрибок

The Sun: устойчивый к лечению грибок стремительно распространяется по Европе
true
true
true
close
Shutterstock

В странах Европы распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок Trichophyton indotineae, который уже называют «супергрибком». Об этом сообщает The Sun.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвида Деннинга, данный вид грибка вызывает красные зудящие высыпания. Они проявляются в основном в паху, на бедрах и ягодицах.

В публикации утверждается, что за последние три года число случаев заражения Trichophyton indotineae в Соединенном Королевстве увеличилось почти на 500%. Грибок распространяется при прямом контакте с инфицированным, через загрязненные поверхности или половым путем.

Деннинг выразил уверенность, что распространение грибка станет большой проблемой во всем мире.

В сентябре европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) представил четвертый по счету обзор, который подтверждает: гриб Candidozyma auris (ранее Candida auris) стремительно распространяется в больницах Европы, создавая серьезную угрозу пациентам и системам здравоохранения.

Ранее врач раскрыла, как передается распространившийся в Европе грибок Candida auris.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами