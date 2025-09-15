Врач раскрыла, как передается распространившийся в Европе грибок Candida auris

Грибок Candida auris, который начал стремительно распространяться в больницах Европы, может передаться контактным способом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Однако эксперт отметила, что между Россией и европейскими странами на данный момент почти нет контактов, поэтому вероятность появления заболевания на российской территории мала. По ее словам, этот грибок особенно опасен для уязвимых категорий пациентов, которые получают интенсивную терапию, пребывают в реанимации после обширных операций и травм, пациентов с иммунодефицитом, получивших ожоги и новорожденных.

«Грибковые инфекции, особенно если они попадают в кровь или спинномозговую жидкость, трудно лечатся — требуется длительная терапия», — уточнила Мескина.

При этом она добавила, что в медучреждениях предусмотрены меры на случай распространения инфекций.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) до этого представил четвертый по счету обзор, который подтверждает: гриб Candidozyma auris (ранее Candida auris) стремительно распространяется в больницах Европы, создавая серьезную угрозу пациентам и системам здравоохранения.

