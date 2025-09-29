На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша выставила на продажу советские истребители

Defence24: Польша решила продать снятые с вооружения советские Су-22
Марина Лысцева/ТАСС

Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22. Об этом сообщило издание Defence24.

«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно», — говорится в материале.

Издание отметило, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4. Самолеты имели ресурс часов налета, но календарный ресурс подошел к концу. Истребители использовались в качестве доноров запчастей для действующих воздушных судов. По информации журналистов, три Су-22М4 были уже проданы.

15 сентября издание TMZ сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) Польши вывели из эксплуатации советские истребители-бомбардировщики Су-22. По информации журналистов, всего польская армия имела 20 двухместных Су-22УМЗК и 90 одноместных Су-22М4.

Ранее в Польше обнаружили обломки советского истребителя.

