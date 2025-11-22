На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о современных требованиях к счетчикам электроэнергии

Депутат Колунов: электросчетчики следует заменить на интеллектуальные приборы
Стрингер/РИА Новости

В России счетчики электроэнергии следует заменить на интеллектуальные приборы, которые самостоятельно передают данные о потреблении электричества без участия жильцов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления, что избавляет граждан от необходимости ежемесячно передавать показания вручную», — сказал депутат.

Колунов добавил, что замена счетчика на новый проходит при выходе из строя старого. Например, когда устройство начинает передавать некорректные показания, имеются механические повреждения или истек его срок службы.

В октябре Колунов сообщил, что несвоевременная замена и поверка счетчиков воды может привести к переплате за коммунальные услуги. По его словам, срок эксплуатации приборов учета указан в техническом паспорте и в среднем составляет 12 лет, после чего счетчики необходимо заменить.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.

