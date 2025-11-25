Полиция Британии задержала подозреваемого в засорении прототипа реки из романа Толкина

В Британии задержали подозреваемого в сбросе отходов в пойму важной Толкину реки

Полиция Великобритании задержала подозреваемого в засорении поймы очаровавшей британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина реки Черуэлл. Об этом сообщило британское агентство по охране окружающей среды, передает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчину в возрасте 39 лет подозревают в том, что он незаконно выбросил тонны отходов близ Кидлингтона в графстве Оксфордшир.

Сейчас сотрудники агентства по охране окружающей среды занимаются установкой мешков с песком между свалкой и рекой.

Гора отходов в реке появилась в конце октября. Экологи обращают внимание на то, что многотонная свалка может превратиться в экологическую катастрофу, постоянно отравляя животных и бассейн реки.

Предполагается, что река Черуэлл была прототипом реки Ивлинки из трилогии «Властелин колец». В первом томе, «Братство кольца», говорится, что на берегу этой реки жили Том Бомбадил и его спутница Золотинка, которые поддерживали гармонию в Старом лесу и защищали его гостей и обитателей от козней Старого осокоря или Старой ивы. Считается, что образ этого дерева пришел в голову Толкину из-за наблюдений за ивой, растущей на берегу Черуэлл.

