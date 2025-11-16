На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии превратили в свалку пойму вдохновлявшей Толкина реки

В пойму вдохновлявшей Толкина реки вывалили тонны отходов
true
true
true
close
Friends of the Thames/PA

В Великобритании мусорщики вывалили в пойму реки Черуэлл сотни тонн отходов, из-за чего образовались горы мусора, сообщает The Guardian.

«Сотни тонн мусора, сложенные в 10-метровые штабели, появились на поле между рекой Черуэлл и трассой A34 недалеко от Кидлингтона», — говорится в статье.

По словам парламентария Каллума Миллера, стоимость работ по уборке отходов может превысить годовой бюджет местного районного совета.

Как выяснили члены благотворительной экологической организации Friends of the Thames, несанкционированная свалка появилась здесь около месяца назад. Глава организации Лора Рейнеке призвала Агентство по охране окружающей среды незамедлительно отреагировать на ситуацию, так как с каждым днем возрастает риск попадания токсичных стоков в речную систему, что чревато отравлением животных и бассейна реки. Происходящее назвали «экологической катастрофой, которая разворачивается у всех на виду».

В Агентстве по охране окружающей среды в свою очередь сообщили, что добились судебного постановления о закрытии этого объекта для посещения как минимум на полгода и о проведении расследования.

Исследователи творчества британского писателя Джона Толкина считают, что река Черуэлл стала прототипом реки Ивлинки в романе «Властелин колец», он часто прогуливался вдоль нее. А ива, растущая у реки, якобы стала прообразом персонажа Старой Ивы.

Несколькими днями ранее юрист напомнил россиянам о штрафах за вынос старой раковины на мусорку.

Ранее ученые заявили, что микропластик проникает в воду даже через очистные сооружения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами