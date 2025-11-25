Россиянка не придала значения шишке и спустя неделю попала в нейрохирургию

В Иваново женщину госпитализировали после падения с табуретки

В Иваново женщине понадобилась помощь медиков после падения с табуретки. Об этом сообщает Станция скорой медицинской помощи города Иваново.

Медики приехали на вызов к женщине средних лет, у которой наблюдались проблемы со зрением и тошнота.

Выяснилось, что за неделю до приезда специалистов пациентка упала с табуретки и ударилась затылком о пол, получив ушиб. После этого у нее появилась шишка, но женщина не придала этому значения.

Спустя некоторое время она заметила, что ее тошнит, появилась рвота, а зрение упало. Пострадавшая попала в нейрохирургическое отделение.

«Это история к тому, что нужно внимательнее относиться к своим травмам, особенно к травмам головы», – резюмировала врач.

