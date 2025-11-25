В Новосибирске у студента лопнул аппендицикс из-за халатности врачей, юноша не выжил

В Новосибирске у 18-летнего студента лопнул аппендицикс, юношу не спасли

Молодой человек, которому долго не могли поставить правильный диагноз, не выжил из-за лопнувшего аппендикса. Об этом сообщает Mash Siberia со ссылкой на родителей пострадавшего.

Как рассказали близкие, у 18-летнего студента по имени Никита не было проблем со здоровьем. В конце октября он пожаловался на боли в животе, после чего его направили в больницу. После обследования у молодого человека выявили непроходимость кишечника.

«Посоветовали ждать и пить обезболивающие, если не пройдет», – сообщается в публикации.

Спустя два дня юноша снова оказался в медучреждении, на этот раз он не мог двигаться и практически не говорил.

Позже выяснилось, что причина в аппендиците, у пациента пошло осложнение на почки и сердце. Ему сделали операцию, но после вмешательства у него остановилось сердце.

Как полагают близкие Никиты, доктора халатно отнеслись к проблеме студента. Они выяснили, что в интернете большое количество негативных отзывов на больницу.

Семья обратилась в Следственный комитет.

