На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный год ходил с осколком пули в глазу

Боец СВО год ходил с блуждавшим по глазнице осколком снайперской пули
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Боец специальной военной операции год ходил с осколком пули в глазу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, в одно из медучреждений Московской области обратился 45-летний мужчина с жалобой на резкую боль в глазу.

«Хирурги обследовали его и обнаружили в глазнице маленький металлический осколок длиной пол сантиметра. Пациента экстренно положили на операцию, иначе он мог потерять зрение», — говорится в посте.

Специалисты два часа извлекали инородное тело — при ближнем рассмотрении оказалось, что это частичка снайперской пули. Выяснилось, что в 2024 году мужчина получил тяжелое ранение в голову. Пуля пробила бронешлем, но изменила траекторию и разлетелась на части, которые попали в лицевую кость. Оказалось, что пулю извлекли не полностью. Один из свинцовых «лепестков»﻿ блуждал по глазнице мужчины, а он его не чувствовал.

До этого в Удмуртии медики прооперировали мужчину, пережившего осколочное ранение. За некоторое время до поступления в больницу 50-летний мужчина находился в зоне СВО и получил травму. Позже, во время планового обследования, у него заметили инородный предмет в половом органе.

Ранее в Благовещенске врача-иностранца осудили за незаконное обрезание младенцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами