Раскрыты сроки введения виз для россиян в Черногории

Посольство: Черногория введет визы для россиян к концу сентября 2026 года
Depositphotos

Черногория введет визы для граждан России в третьем квартале 2026 года. Об этом заявили RTVI в посольстве балканского государства в Москве.

По данным посольства, такое решение было принято властями Черногории в соответствии с обязательствами, взятыми на пути к членству в ЕС. Согласно этим требованиям, страна должна привести свою визовую политику в соответствие с политикой Евросоюза к концу третьего квартала 2026 года, то есть к концу сентября. Это в том числе подразумевает отмену безвизового въезда в страну для россиян.

В посольстве напомнили, что на данный момент граждане РФ могут въезжать в Черногорию без визы и находиться на территории страны без нее в течение 30 дней.

О планах Черногории в кратчайшие сроки ввести визовые ограничения для россиян сообщил премьер-министр страны Милойко Спайич 21 ноября. Он отметил, что Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, уже действует как государство-член.

По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима. Премьер добавил, что число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, а объем недвижимости, которым владели россияне, упал.

Ранее стало известно, когда Черногория может вступить в Евросоюз.

