В генконсульстве России высказались о сообщениях о мошенничестве со школой в ОАЭ

Генконсульство России следит за ситуацией вокруг «Школы будущего» в ОАЭ

Генеральное консульство России в Дубае следит за развитием ситуации вокруг частного образовательного проекта в ОАЭ «Школа будущего». Об этом РИА Новости сообщил генконсул Максим Владимиров.

«С момента поступления первых обращений Генконсульство находится в постоянном контакте с родителями учащихся и привлечёнными в ОАЭ преподавателями из России. Российские дипломаты оказывают гражданам всестороннюю поддержку в пределах своей компетенции», — сказал дипломат.

Владимиров добавил, что генконсульство России находится в постоянном контакте с властями ОАЭ. Диппредставительство совместно с адвокатами отслеживает ход разбирательства дела, отметил генконсул.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-участника «Дома-2» блогера Андрея Чуева и актера Евгения Булку обвинили в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ.

По словам считающих себя пострадавшими россиян, Чуев и Булка вместе с другими организаторами активно набирали студентов и преподавателей для элитной «Школы будущего» для русскоязычных детей. В обучение ценой от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей в год вложились минимум 127 родителей из России, сумма ущерба составляет примерно 100 млн рублей.

Ранее экс-участник «Дома-2» ответил на обвинения в мошенничестве.