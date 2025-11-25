Экс-участник «Дома-2» ответил на обвинения в мошенничестве

Блогер Андрей Чуев заявил, что к нему нет официальных обвинений в мошенничестве

Блогер и бывший участник шоу «Дом-2» Андрей Чуев заявил в беседе с изданием «СтарХит», что не получал официальных обвинений в мошенничестве.

Чуев намекнул, что будет реагировать только на обвинения в высших инстанциях. В любых других случаях он считает это ненужным.

«Если буду на каждую «бабку на лавке» реагировать, то, наверное, я действительно в чем-то виноват», — отметил блогер.

25 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что Андрея Чуева и актера Евгения Булку обвинили в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ.

По словам считающих себя пострадавшими россиян, Чуев и Булка вместе с другими организаторами активно набирали студентов и преподавателей для элитной «Школы будущего» для русскоязычных детей. В обучение ценой от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей в год вложились минимум 127 родителей из России, сумма ущерба составляет примерно 100 млн рублей.

В сентябре, утверждают родители, в школе пропали свет и вода, в начале ноября учреждение опечатали, а учредители пропали. Среди пострадавших оказались также русские учителя, которых пригласили в ОАЭ, обещая оплатить проживание, визы и разрешение на работу. Сейчас пострадавшие преподаватели и родители обратились за помощью в посольство.

