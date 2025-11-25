На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-участника «Дома-2» и актера Булку обвинили в мошенничестве со школой в ОАЭ

Shot: блогера Чуева и актера Булку обвинили в мошенничестве со 100 млн рублей
ТНТ

Экс-участника «Дома-2» блогера Андрея Чуева и актера Евгения Булку обвинили в крупном мошенничестве с частной школой в ОАЭ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам считающих себя пострадавшими россиян, Чуев и Булка вместе с другими организаторами активно набирали студентов и преподавателей для элитной «Школы будущего» для русскоязычных детей. В обучение ценой от 539 тысяч рублей до 906 тысяч рублей в год вложились минимум 127 родителей из России, сумма ущерба составляет примерно 100 млн рублей.

В сентябре, утверждают родители, в школе пропали свет и вода, в начале ноября учреждение опечатали, а учредители пропали. Среди пострадавших оказались также русские учителя, которых пригласили в ОАЭ, обещая оплатить проживание, визы и разрешение на работу. Сейчас пострадавшие преподаватели и родители обратились за помощью в посольство.

Среди создателей проекта фигурируют Елена Сергеева, уже арестованная властями ОАЭ, и ее дочь Лариса, добавляет Shot. Обе ранее были осуждены за мошенничество на территории РФ. В отношении Чуева и Булки идет расследование.

Накануне продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве.

Ранее Цекало заплатил 21 миллион рублей бывшей жене и остался должен.

