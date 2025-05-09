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В Вене включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы

Жители Вены включили песню «Верните память» на стихи Захаровой ко Дню Победы
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Максим Блинов/РИА Новости

Жители Вены включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ко Дню Победы. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», — написала Захарова, уточнив, что действие происходит в центре Вены.

На видео песня звучит среди людей с флагами СССР и портретами участников Великой Отечественной войны.

До этого власти Вильнюса на месте, где обычно возлагают цветы в память о Победе в Великой Отечественной войне, установили мусорный бак «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

Мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас, комментируя установку контейнера, заявил, что он предназначен «для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими».

Также премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас накануне призывал граждан не отмечать 9 Мая.

Ранее Лариса Долина рассказала о пропавшем на ВОВ дедушке.

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