Подросток впал в кому после истязаний в реабилитационном центре в Дедовске

112: спасенный от истязаний в ребцентре в Дедовске 16-летний мальчик впал в кому
Анастасия Илюшина/lentv24.ru

Подросток в возрасте 16 лет, которого спасли от истязаний в реабилитационном центре Анны Хоботовой в Дедовске, впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Юноша был вызволен из учреждения 23 ноября с множественными ушибами. Операцию провели ОМОН и полиция после обращения медиков к правоохранителям.

Следователи считают, что под прикрытием центра в Дедовске производилось незаконное удержание подростков организованной группой Виталия Балабрикова. Мужчина был арестован по подозрению в пытках и незаконном удержании.

По данным канала, издевательства осуществлялись в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних под прикрытием Организации Общественно Полезного Фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

До этого в Кемерово у пенсионера развилась мышечная атрофия после лечения в больнице. Родные 74-летнего пациента заявляют, что его привязывали к кровати, отказывали ему в элементарном уходе и почти не кормили.

Ранее мать выкрала дочь из реабилитационного центра в Приморье и сама пришла к следователю.

