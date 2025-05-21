Над 74-летним пациентом издевались в кузбасской больнице

В Кемерово у пенсионера развилась мышечная атрофия после лечения в больнице

В Кемерово над пенсионером, попавшим в больницу с воспалением легких, издевались и выписали его обездвиженным. Об этом родственники пострадавшего рассказали сообществу «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Около месяца назад 74-летний мужчина поступил в Кузбасскую клиническую больницу им. М.А. Подгорбунского с пневмонией. Пациент находился на гемодиализе, но передвигался самостоятельно.

За время лечения в медучреждении у пенсионера появились пролежни и мышечная атрофия. Также он страдает от спутанности сознания. Родные уверены, что близкого им человека привязывали к кровати, отказывали ему в элементарном уходе и почти не кормили.

Тем не менее врачи заявили, что пациент «здоров по анализам», и выписали его. Теперь мужчина не сможет бесплатно проходить гемодиализ, так как стал лежачим и нуждается в транспортировке. В больнице отказались помочь с реабилитацией пенсионера.

Ранее девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей.