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В Прикамье два брата за шесть минут украли из табачного магазина 60 вейпов

В Пермском крае осудили братьев, за шесть минут вынесших из магазина 60 вейпов

В Пермском крае суд вынес приговор двум братьям, которые ограбили торговую точку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Инцидент произошел в городе Губаха в октябре 2024 года. Двое мужчин ночью пришли к табачному магазину, отодвинули рольставни, разбили стекло монтировкой и проникли в помещение. Преступники забрали 60 вейпов и выручку из кассы, после чего скрылись.

«Кражу сообщники совершили за 6 минут, причинив владельцу павильона ущерб на сумму свыше 180 тысяч рублей», — рассказали в региональном МВД.

Полицейские по горячим следам нашли злоумышленников. Мужчины вернули похищенные электронные сигареты.

Обвиняемых судили по статье «Кража» УК РФ: 46-летнего преступника приговорили к 240 часам обязательных работ, а его 44-летнего ранее судимого брата к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Калининграде мужчина обокрал дом на 15 млн рублей, отжав стеклопакет.

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