На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таганроге студентов колледжа и детсадовцев перевели в другие здания после атаки ВСУ

В Таганроге поврежденные колледж и детский сад продолжат работу в других зданиях
true
true
true
close
M. Petr/Shutterstock/FOTODOM

После ночной атаки на Ростовскую область студентов механического колледжа и воспитанников детского сада №17 в Таганроге перевели в другие здания из-за повреждения прежних объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Ростовской области.

«Студенты механического колледжа на это время продолжат обучение во втором корпусе. Воспитанники детского сада №17 по необходимости будут посещать соседнее дошкольное учреждение до устранения последствий происшествия», — говорится в сообщении.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мэр города Светлана Камбулова сообщала, что из-за атаки БПЛА оказались повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, два промышленных предприятия, а также здание Механического колледжа и детский сад. Позднее она добавила, что повреждено также Поликлиническое отделение №2.

Ранее появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами