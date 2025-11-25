В Таганроге студентов колледжа и детсадовцев перевели в другие здания после атаки ВСУ

В Таганроге поврежденные колледж и детский сад продолжат работу в других зданиях

После ночной атаки на Ростовскую область студентов механического колледжа и воспитанников детского сада №17 в Таганроге перевели в другие здания из-за повреждения прежних объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Ростовской области.

«Студенты механического колледжа на это время продолжат обучение во втором корпусе. Воспитанники детского сада №17 по необходимости будут посещать соседнее дошкольное учреждение до устранения последствий происшествия», — говорится в сообщении.

25 ноября в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мэр города Светлана Камбулова сообщала, что из-за атаки БПЛА оказались повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, два промышленных предприятия, а также здание Механического колледжа и детский сад. Позднее она добавила, что повреждено также Поликлиническое отделение №2.

