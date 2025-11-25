На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка едва не сварилась в собственной ванне из-за проблем с сантехникой

Жительница Орска едва не сварилась в ванне из-за проблем с сантехникой
Павел Лисицын/РИА Новости

Врачи городской больницы Орска спасли женщину, которая получила жуткие ожоги, принимая ванну. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В процессе купания кран с горячей водой лопнул и женщину ошпарило кипятком. Ночью пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали ей 40% ожогов тела.

«Пациентка находится под круглосуточным наблюдением сотрудников отделения анестезиологии-реаниматологии, состояние стабильное» — поделились в пресс-службе.

До этого жительница Липецкой области поскользнулась на котенке и получила жуткие ожоги.

Ранее в Казани мужчина попал в больницу с химическими ожогами от капсул для стирки.

