Россиянка едва не сварилась в собственной ванне из-за проблем с сантехникой

Жительница Орска едва не сварилась в ванне из-за проблем с сантехникой

Врачи городской больницы Орска спасли женщину, которая получила жуткие ожоги, принимая ванну. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В процессе купания кран с горячей водой лопнул и женщину ошпарило кипятком. Ночью пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали ей 40% ожогов тела.

«Пациентка находится под круглосуточным наблюдением сотрудников отделения анестезиологии-реаниматологии, состояние стабильное» — поделились в пресс-службе.

