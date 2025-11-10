На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка получила жуткие ожоги, запнувшись о котенка

Жительница Липецкой области поскользнулась на котенке и получила жуткие ожоги
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Липецкой области угодила в больницу с жуткими ожогами, запнувшись о котенка. Об этом сообщает издание GOROD48.

Инцидент произошел в городе Данков. По информации издания, 54-летняя женщина несла кастрюлю щей, которую только сняла с плиты, и поскользнулась на котенке, который пробегал мимо. В итоге весь суп оказался на женщине. На скорой ее забрали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол». Заведующий ожоговым отделением медучреждения Илья Копылов рассказал, что пациентке диагностировали ожоги 30% поверхности тела. У нее обожжены туловище, руки и ноги.

До этого в Подмосковье подростки попробовали разжечь камин на дне рождения одного из них и попали в реанимацию с ожогами.

Ранее житель Алтайского края искупал дочь в бане и попал под уголовное преследование.

