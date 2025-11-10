Россиянка получила жуткие ожоги, запнувшись о котенка

Жительница Липецкой области угодила в больницу с жуткими ожогами, запнувшись о котенка. Об этом сообщает издание GOROD48.

Инцидент произошел в городе Данков. По информации издания, 54-летняя женщина несла кастрюлю щей, которую только сняла с плиты, и поскользнулась на котенке, который пробегал мимо. В итоге весь суп оказался на женщине. На скорой ее забрали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол». Заведующий ожоговым отделением медучреждения Илья Копылов рассказал, что пациентке диагностировали ожоги 30% поверхности тела. У нее обожжены туловище, руки и ноги.

