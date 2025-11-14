На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин попал в больницу с жуткими ожогами после стирки белья с новыми капсулами из Азии

В Казани мужчина попал в больницу с химическими ожогами от капсул для стирки
Врачи Республиканской клинической больницы в Казани помогли мужчине с жуткими химическими ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам 34-летнего пациента, ожог появился у него на плече и спине после того, как он поспал на постельном белье, которое его супруга постирала с новыми капсулами из Азии. Средство для стирки женщина приобрела на маркетплейсе.

Мужчине диагностировали ожоги первой и второй степени, после чего раны обработали и отпустили его домой.

До этого житель Липецка получил жуткие ожоги после взрыва скороварки на кухне.

Ранее травматолог Терновой рассказал, как помочь пострадавшему от ожога.

