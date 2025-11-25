Суд отказался изменять меру пресечения генералу Муминджанову

Воронежский гарнизонный суд оставил под стражей замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пресечения оставить без изменения», — сказал судья.

Адвокаты обвиняемого настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. По их словам, Муминджанов страдает рядом хронических заболеваний, в том числе гипертонической болезнью 1-й стадии. Юристы отмечали, что генерал-майор нуждается в постоянном уходе и лекарственных препаратах.

Замкомандующего ЛенВО останется под стражей до 4 марта.

В период с 2017 по 2023 год Муминджанов возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны России и курировал вопросы поставок вещевого имущества для нужд армии. В этот период с различными организациями были заключены госконтракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что за содействие в выборе поставщиков генерал получил взятку на сумму около 20 млн рублей.

Муминджанов изначально отрицал свою вину. Его арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, эквивалентную предполагаемой взятке.

